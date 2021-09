Skiforbundet avviste Bråthen-krav: – Kravde å velje sin eigen sjef

sport

Det stadfestar Bråthens advokat Marit Håvemoen overfor NTB.

– Vi har i dag fått vite at skiforbundet ikkje aksepterte det, seier Håvemoen.

Det var TV 2 som omtalte den siste utviklinga i Bråthen-saka først. Styret i skiforbundet sat måndag ettermiddag og kveld i lange samtalar med hoppkomiteen om eit forslag som hoppkomiteen hadde utarbeidd, og som Bråthen hadde godteke.

Årsaka til at skistyret avslo kompromissforslaget, var at Bråthen stilte krav om å bestemme kven som skal bli den nye leiaren hans, ifølgje advokaten til skiforbundet, Nina G. Sandnes.

– Kunne ikkje godta

– Skistyret og ein samla hoppkomité diskuterte denne skissa i eit langt styremøte måndag kveld, og langt på veg og i det mest vesentlege aksepterte ein rammene for denne løysinga, men med eitt unntak: Det er at Clas Brede krev å få bestemme kven som skal vere leiaren hans, seier Sandnes til NTB og legg til:

– Han fremjar altså eit krav som eg vil tru at alle leiarar i norsk næringsliv ville ha avslått. Ingen tilsette kan bestemme kven som skal bli eins leiar, det ligg openbert under arbeidsgivars avgjerdsstyresmakt. Og det aksepterte sjølvsagt ikkje skistyret.

Bråthen-advokat Marit Håvemoen hevdar at forslaget som vart diskutert ikkje kom frå sportssjefen, men frå hoppkomiteen.

– Bråthen vart informert om forslaget frå hoppkomiteen og aksepterte det forslaget som vart presentert for han. Korleis hoppkomiteen har presentert forslaget for skistyret, kjenner ikkje Bråthen til, seier ho til NTB.

Oppseiing aktuelt

Sandnes hevdar at Bråthens team i LO har avslått vidare forhandlingar, og at Skiforbundet tek dette til etterretning.

Ifølgje VG har skiforbundet komme med eit motbod til det siste kompromissforslaget, og dersom Bråthen ikkje aksepterer dette, vil NSF vurdere å starte ein oppseiingsprosess, skriv avisa.

Bråthens advokat synest det er vanskeleg å forhandle med skiforbundet dersom dei truar med oppseiing.

– Det er litt vanskeleg å gå inn i opne og konstruktive forhandlingar med NSF om dei varslar å setje i verk ein oppseiingsprosess mot Bråthen. Slik situasjonen er no, er det derfor vanskeleg å sjå for seg ei forhandlingsløysing, seier Håvemoen til VG.

Overraska

Bråthen sjølv synest det er svært beklageleg at skistyret avslo forslaget frå hoppkomiteen.

– Bråthen synest at det er overraskande. Kvifor dei forkastar det løysingsforslaget hoppkomiteen stiller seg bak, veit vi ikkje. Men vi meiner det er sterkt beklageleg for alle involverte og heile hoppmiljøet, som no ønskjer å ha fokus på det sportslege, seier Håvemoen.

– Korleis reagerer Bråthen på dette?

– Han er sjølvsagt skuffa. Han ønskjer å fokusere på den viktige sesongen som kjem. Han hadde håpa at dette skulle føre til ei avklaring og ro i organisasjonen.

Stemning

Bråthen leverte tidlegare i veka stemning mot Skiforbundet. Håvemoen seier han held fram i stillinga som sportssjef medan den rettslege prosessen går føre seg.

– Vi har i det spede starta arbeidet med å utarbeide eit tilsvar til stemninga som er motteken. Det skal vere klart innanfor tre veker frå fristen vi får frå tingretten, og eg vil tru at vi får han i løpet av dei næraste dagane, seier Sandnes.

Konflikten mellom Bråthen og skiforbundet vart kjent 17. august. Då avslørte TV 2 at NSF vil avslutte kontrakten til sportssjefen når den går ut i april neste år.

Kort tid seinare varsla Bråthens leir at det er aktuelt å gå til retten for å bli fast tilsett i jobben han har hatt på mellombelse kontraktar dei siste 17 åra.

– Uakseptabelt

Ifølgje VG innebar det nemnde løysingsforslaget at Bråthen skulle få ei stilling som toppidrettssjef for hopp. Der ville han få ansvaret for sportsleg aktivitet, men miste ansvaret for meir administrative oppgåver.

– Arbeidsgivar beklagar Clas Bredes fastlåste haldning til kven som skal vere leiaren hans. Det er vanskeleg å forstå all den tid ein elles kunne einast om kva arbeidsoppgåver han skulle ha, kva lønns- og arbeidsvilkår som skulle gjelde, kven han skulle rapportere til og så vidare. Skiforbundet ønskjer naturleg nok å bruke tid på å finne den rette personen til denne stillinga (som Bråthens eventuelle sjef). Clas Brede har fått tilbod om å delta i tilsetjingsprosessen, men han får ikkje avgjerande innverknad på den endelege avgjerda, seier advokat Sandnes om det avslåtte kompromissforslaget.

Skiforbundet har tidlegare uttalt at dei ikkje ønskjer å forlengje med Bråthen fordi dei meiner at han har hatt ei uakseptabel kommunikasjonsform og åtferd. Seinare har fleire forslag til forlik og nye arbeidsavtalar komme på bordet, utan at det er oppnådd semje.

Fleire av sponsorane til skiforbundet har trua med å trekkje støtta på grunn av Bråthen-saka.

