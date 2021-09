Solskjær-kritikken held fram i England: – Lener seg for mykje på individuell briljans

sport

Fem minutt på overtid sette Ronaldo inn 2-1 til ellevill jubel på Old Trafford. På sidelinja kunne ein sjå ein tydeleg glad Solskjær. United tok sesongens første Champions League-poeng etter det som hadde vore ei særs svak framferd mot spanske Villarreal.

Prestasjonen var ikkje gløymd då tidlegare storskårar Michael Owen analyserte kampen på onsdag i BT Sport-studioet.

– Eg synest United lener seg for mykje på individuell briljans og store prestasjonar som målet til Alex Telles. Dei siste ti minutta verka United meir som eit lag. Då var dei betydeleg betre. Og når ein har Cristiano Ronaldo i laget, finst det alltid ein sjanse for at noko skjer, sa Owen.

Spesielt før pause vart Manchester United utmanøvrert av Villarreal. Spanjolane kom til fleire enorme sjansar, men utteljinga mangla. Det var ikkje ufortent då Paco Alcácer gav bortelaget leiinga tidleg i 2. omgang.

Eit smart dødballtrekk bana veg for utlikninga. Alex Telles hamra inn 1-1 på volley etter eit frispark frå Bruno Fernandes. United var det førande laget den siste halvtimen, men vinnarmålet kom først langt ut i tilleggstida.

Solskjær har den siste tida fått mykje kritikk for udefinerbar spelestil og manglande samspel. Før oppgjeret på onsdag hadde United tapt tre av dei fire siste kampane sine.

