Spanske medium: Spøkjer for Koeman

sport

Den spanske avisa Marca køyrer torsdag morgon overskrifta «Oppbrukt kreditt» om Ronald Koemans tid i Barcelona, medan El País skriv at «Koeman sprengjer seg sjølv i Lisboa». Begge avisene gjer det klart at nederlendaren si tid i den spanske kjempa nærmar seg slutten.

På pressekonferansen etter oppgjeret sa Koeman at han ikkje visste noko om si eiga framtid.

– Eg veit ikkje kva klubben tenkjer om framtida mi. Det er ikkje i mine hender. Vi får sjå. Til sist er det trenaren ein skal skulde på, sa han.

Barcelona har levert svake resultat i det siste. Laget har tapt dei to første kampane i Champions League-gruppespelet. Dei tapte 0–3 òg mot Bayern München i det første oppgjeret.

Koeman vart vist bort frå benken under 0-0-kampen Barcelona spelte mot Cádiz førre veke, og han må stå over mot Atlético Madrid til helga. Det er ein kamp som fort kan vise seg å bli den siste for Koeman, skal ein tru dei spanske avisene.

Marca trur Koeman forsvinn så fort klubben finn ein erstattar.

(©NPK)