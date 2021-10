Bråthen-konflikten: Hovudsponsor stoppar utbetalingane til skiforbundet

sport

Det stadfestar LO-sekretær Are Tomasgard overfor TV 2 og VG.

– For LO er det svært alvorleg at vi har komme i denne situasjonen. Leiinga i Skiforbundet må bere det heile og fulle ansvaret, seier Tomasgard til TV 2.

Arbeidstakarorganisasjonen er inne i sitt siste år som hovudsponsoren til hopplandslaget. Den vel å stå i avtalen, men stoppar inntil vidare utbetalingar til skiforbundet.

– Vi er veldig glade i hopp, og skihopparane er heilt skuldlause oppe i dette. Dei har levert kjemperesultat og har ein OL-sesong framfor seg. Vi har inga hensikt om å rive teppet under for skihopparane. Vi er ute etter å finne løysingar som kan sikre dei inn i denne sesongen, seier Tomasgard til VG.

Søkte råd

LO har saman med Nammo og Lundin søkt juridisk støtte hos jussprofessor Geir Woxholt ved Universitetet i Oslo. Han har landa på at hoppsponsorane sannsynlegvis på dagen kan bryte avtalane dei har med Skiforbundet.

– Det handlar om å avgrense det omdømmetapetet som skiforbundet påfører oss, fastslår Tomasgard.

I ei pressemelding skriv LO at dei ønskjer ein ny tilleggsavtale for at restbeløpet skal utbetalast.

– Vi ønskjer at leiinga i skiforbundet skriv under ein ny tilleggsavtale, som sikrar at pengane LO har forplikta seg til å betale inn for kontraktsåret 2021/2022 på ein tydeleg og etterprøvbar måte blir disponerte uavkorta til satsing på hopp for både kvinner og menn, seier Tomasgard.

Verdiar

Sponsoren Nammo sleppte si eiga pressemelding samtidig som LO fredag ettermiddag.

– Det er heilt på sin plass å seie frå når vi opplever at NSFs handtering av denne saka ikkje samsvarer med verdiar vi står for. I over elleve år har vi med økonomisk og teknisk bistand heia fram både jentehopparane og det som for oss er ein sentral verdi, nemleg likestilling. Men no blir dette undergrave av Skiforbundet, seier Nammos konsernsjef Morten Brandtzæg.

Også Nammo reknar at den noverande samarbeidsavtalen med Skiforbundet sannsynlegvis er broten på grunn av skadd omdømme. I pressemeldinga oppgir Nammo at dei vurderer andre løysingar slik at dei framleis kan støtte hopparane denne sesongen.

NTB har kontakta kommunikasjonssjefen i skiforbundet Espen Graff for ein kommentar, men han var oppteken i eit møte. Det er venta at forbundet vil gi ei fråsegn på eit seinare tidspunkt.

Avviste krav

NSF-leiinga har vore i konflikt med Bråthen over tid. 17. august vart det kjent at forbundet vil avslutte kontrakten til sportssjefen når den går ut i april neste år.

Kort tid seinare varsla Bråthens leir at det er aktuelt å gå rettens veg for å bli fast tilsett i jobben han har hatt på mellombelse kontraktar dei siste 17 åra. Tidlegare i veka vart stemninga levert til tingretten.

Styret i skiforbundet sat måndag i lange samtalar med hoppkomiteen om eit løysingsforslag på konflikten. Bråthen hadde godteke kompromissforslaget frå komiteen, men skistyret enda med å avslå det.

Årsaka var at Bråthen stilte krav om å bestemme kven som skal bli den nye leiaren hans. Advokaten til det opplyste skiforbundet Nina G. Sandnes overfor NTB torsdag.

Seinare kom det fram at NSF vurderer å starte ein oppseiingsprosess viss Bråthen ikkje går med på eit siste motbod til løysing på konflikten.

(©NPK)