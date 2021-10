NFF slit med å spikre 2022-kalenderen: – Ei rekkje utfordringar

sport

Fredag snakka fotballpresident Terje Svendsen om 2022-kalenderen på eit pressemøte. Der vedgjekk han at det er vanskeleg å få brikkene på plass.

– Det vart ikkje vedteke ei hovudterminliste for menn på styremøtet i går. Det einaste som er sikkert, er at sesongen har opning 12. og 13. mars, sa Svendsen og viste til at datoane er sett av til 4. runde av cupen som starta i sommar.

– NM-finalen blir 1. mai. Vi har ei rekkje utfordringar med å setje opp hovudterminlista for menn. Korleis skal vi synkronisere inn cupen? Korleis blir det med to cuparrangement same år? Vil ein cupfinale midt i VM-perioden i desember vere attraktivt? Det er ei rekkje spørsmål som må avklarast, og det er ein krevjande prosess, la fotballpresidenten til.

Han nemnde òg landslagspausen i mars og ei eventuelt norsk VM-deltaking på tampen av 2022 som andre utfordringar.

I kvinnefotballen har det vore enklare å sy saman ei terminliste. Der blir det oppstart 19. mars, og sesongen blir avslutta med cupfinale 6. november.

– På grunn av koronasituasjonen vart den nye ordninga for Toppserien suspendert i år, men i 2022 blir ho avvikla med sluttspel i både topp og botn. Det meiner eg gir eit langt meir interessant produkt, sa Svendsen.

(©NPK)