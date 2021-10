Berre halv kapasitet på stadion i Tyrkia for Noreg

sport

Frå før har Noreg store skadeproblem og stiller til kamp utan mellom anna André Hansen i mål, Mathias Normann på midten og angrepstrioen Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King.

Det er koronarestriksjonane som gjer at det berre blir plass til 24.725 tilskodarar på Sükrü Saracoglu stadion i Istanbul. Det tyrkiske fotballforbundet stadfestar det sjølv på eigne nettsider.

Den tyrkiske fotballfansen har vorte kjend for mykje støy og leven under kampane, slik at det til tider er vanskeleg å kommunisere.

– Vi veit at det blir ei heksegryte, men det trur eg dei gler seg til, sa landslagssjef Solbakken under førre landslagssamling.

Noreg møter Tyrkia fredag til den svært viktige VM-kvalifiseringskampen. Montenegro ventar tre dagar seinare.

