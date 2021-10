Bodø/Glimt-kaptein Saltnes ute resten av sesongen: – Vanskeleg å akseptere

sport

Til kanalen opplyser han at han har roke leddbandet i kneet.

– Det er blytungt, og det er vanskeleg å akseptere, seier han.

Skaden pådrog han seg i conferenceligakampen mot CSKA Sofia på overtid i 0-0-kampen. 28-åringen går dermed glipp av dei resterande ni kampane i Eliteserien og dei kommande gruppespelkampane i Europa.

I conferenceligaen ligg Glimt på 2.-plass bak Roma etter dei to første kampane. Neste oppgåve for bodøværingane i gruppespelet blir mot José Mourinho og Roma som kjem til Aspmyra om vel to veker.

I serien toppar dei regjerande meistrane tre poeng føre Molde.

Saltnes står med sju mål og to målgivande pasningar på 20 kampar i Eliteserien denne sesongen.

(©NPK)