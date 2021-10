Brady skreiv NFL-historie mot gamlelaget

sport

Det vart ein spesiell retur til arenaen i Foxborough for 44 år gamle Brady. Han vann seks superbowl-titlar med New England frå 2001 til 2018, men spelar no for Tampa Bay Buccaneers.

Det vart 19-17-siger for laget til Brady i det første møtet hans med Patriots sidan han forlét klubben i fjor vår.

– Eg går ikkje i oppløysing av dette. Eg har allereie gått gjennom alt det der. Det var heimen min i 20 år, og eg har berre dei beste minna, sa quarterbackstjerna etter kampen.

I første periode mot Patriots sette Brady endå ein NFL-rekord. Han kasta ballen 28 yards til Mike Evans og gjekk dermed forbi Drew Brees gamle rekord. Etter kampen på søndag står Brady med totalt 80.560 yards i den amerikanske fotballigaen, mot dei 80.358 til Brees.

– Eg kan kaste ålreit, og eg er glad at eg har hatt nokre flotte lagkameratar til å fange ballen. Det er ganske kult. Du kan ikkje få til noko i denne sporten utan fantastiske lagkameratar, sa Brady.

(©NPK)