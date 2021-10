Carlsen storspelte på avslutningsdagen: – Gøy!

sport

Magnus Carlsen avgjorde kampen om samanlagtsigeren i onlineturneringa Champions Chess Tour i hurtigsjakk allereie laurdag, før dei to siste rundane av den tiande og siste finaleturneringa.

Laurdag tapte Carlsen for aserbajdsjanaren Teimur Radjabov. Søndag vart det tap for armenaren Levon Aronian. Måndag var den filipinskfødde amerikanaren Wesley So motstandar, og då fekk vi sjå ein heilt annan Carlsen sjølv om kampen isolert sett var utan betydning.

Carlsen spelte oppløftande og solid i det første partiet og vann i inspirerande stil med kvite brikker. I det andre partiet enda det med remis. Carlsen hadde god kontroll med dei svarte brikkene. Carlsen smilte under avslutninga av det tredje partiet. Han kort og godt høvla over So med kvite brikker. Carlsen spelte ekstremt fort og fekk kjapt ein vinnande posisjon utan at So hadde nokre reelle mottrekk å stille opp med.

So gav opp allereie etter 25 trekk. Då vart det ikkje nødvendig med eit fjerde parti.

