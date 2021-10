sport

Det stadfestar klubben på Twitter.

– Hei, alle saman, skriv Hegerberg som eit svar på meldinga til klubben med troppen som reiser til Sverige.

For to veker sidan var ho tilbake i trening med laget. I januar 2020 vart ho korsbandskadd. I etterkant av det har andre skadar og operasjonar komme i vegen for eit comeback.

I desember forlengde Hegerberg kontrakten sin med klubben til 2024.

