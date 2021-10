Kinesiske OL-arrangørar om virustrusselen: – Kjenner eit stort press

sport

Dei kommande vinterleikane i februar kan bli det idrettsarrangementet med den strengaste smittevernprotokollen sidan viruspandemien starta.

Nyleg vart det klart at ingen utanlandske tilskodarar vil bli tillatne. I tillegg blir det obligatorisk med vaksine for alle som ønskjer å bli ein del av den svært strenge OL-bobla.

Dei som ikkje er vaksinerte, inkludert utøvarar, må gå i karantene i heile tre veker etter framkomst til Kina. Deretter kan òg dei inkluderast i bobla.

Mange av dei planlagde smitteverntiltaka vil bli utprøvde under ei rekkje testarrangement i tida som kjem. Både kinesiske og internasjonale utøvarar skal delta. Utøvarar som har planlagt treningsopphald i Kina den kommande tida, blir òg ein del av testinga.

– Vi forventar at over 2000 utanlandske utøvarar, lagleiarar, dommarar og tidtakarar kjem til Kina for å delta i ulike konkurransar, seier arrangementssjefen Yao Hui hos dei kinesiske OL-arrangørane.

– Vi står framfor eit stort press når det gjeld epidemiførebygging og kontroll, legg han til.

Kina har langt på veg stengt grensene for å halde covid-19-smitte ute, men opnar no for innreise for utøvarar som skal delta i dei aktuelle testarrangementa. Desse kjem i all hovudsak frå asiatiske land.

Vinter-OL i Beijing blir avvikla i perioden 4. til 20. februar neste år.

(©NPK)