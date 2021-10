Warholm varslar innandørsløp, men vil vere selektiv

sport

OL-vinnaren har i alle fall eitt stemne som han kjem til å stille på.

– Det er i mitt eige stemne i Ulsteinvik i januar, og så får vi sjå om det blir nokre andre stemne innandørs. Det blir kanskje nokre moglegheiter til å springe 400 meter utan hekk. Men eg skal vere selektiv, det skal eg, seier Warholm til NTB.

Han var nyleg med i eit arrangement i regi av samarbeidspartnar Felleskjøpet på Økern portal i Oslo, og det var i samband med dette at NTB fekk prate med han.

Akkurat no er det nokre rolegare dagar på verdsrekordhaldaren og OL-vinnaren på 400 meter hekk frå Tokyo i sommar.

Mindre trening

– Eg trenar mindre, men eg trenar for å halde meg i gang. Vi har den filosofien om at viss du tek éin månad fri, så må du bruke éin månad på å komme deg opp igjen på det nivået du var. Då er det gått to månader. Vi veit at du ikkje kan skusle bort så mykje tid om du skal prestere. Derfor blir nokre veker med rolegare intensitet og det vi kallar vedlikehaldstrening.

25-åringen forklarer kvifor det er avgjerande.

– Det er viktig å hente seg inn og lytte til kroppen. Viss du ikkje lyttar til signala frå kroppen, så får du på eit aller anna tidspunkt ei rekning som er kjip. I midten av oktober er eg nok i gang igjen.

Mykje som ventar

– Kva blir viktig i dei neste månadene?

– Det er VM og EM neste år, og så er det VM igjen i 2023. Året etter er det nytt OL, og året etter der igjen eit nytt VM. Det neste året det er litt roleg med «berre» EM, er i 2026. Vi har nok å sjå fram til, og eg liker det. Det gir all moglegheit til å motivere seg.

Warholm ser fram til å ha ein normale treningskvardagen på nytt. Som toppidrettsutøvar er det òg flest av dei normale dagane.

– Eg berre gler meg til å halde fram med å vere ein friidrettsutøvar og forhåpentleg som ein av dei meir etablerte etter kvart. Eg skal sjølvsagt prøve å halde posisjonen min.

Går alt etter planen, er det all grunn til å vente fleire medaljar for ein av Noregs aller største idrettsmenn.

