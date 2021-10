Landro tek over Ull/Kisa

sport

Jessheim-klubben opplyser om tilsetjinga på eiga nettside.

Bergensaren Landro har ei fortid som hovudtrenar i Nest-Sotra (no Øygarden) før han tok over Sandnes Ulf før 2020-sesongen. I juli vart han samd med klubben om å avslutte arbeidsforholdet i Sandnes.

Ull/Kisa starta sesongen med Sindre Tjelmeland som trenar, men han skreiv under for Start fem kampar ut i sesongen. Då tok Arild Sundgot over som mellombels sjef, men det tok slutt etter tapet på laurdag for Grorud.

Ull/Kisa er i fritt fall med sju strake tap og ligg på 14.-plass, noko som gir kvalifiseringsspel om å behalde plassen til neste år. Det er eitt poeng ned til Grorud på nedrykk og eitt poeng opp til Stjørdals-Blink på trygg grunn med åtte kampar igjen.

