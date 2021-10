Norling-løft for Adegbenro: Toppskårar i svensk fotball

sport

Den tidlegare Brann-trenaren ser ut til å ha fått ut det beste av den nigerianske vingen. No er Adegbenro toppskårar i Allsvenskan med 14 fulltreffarar for eit Norrköping-lag som snusar på medaljeplassane i ligaen.

Bak han på mållista etter 22 serierundar følgjer Victor Edvardsen (Degerfors) og Christian Kouakou (Sirius) med elleve skåringar.

Ifølgje Adresseavisen betalte Rosenborg mellom 12 og 15 millionar kroner for vingen då dei henta han frå Viking sommaren 2017. I januar vart han selt vidare for under 100.000 kroner, skriv VG.

Sjølv har spelaren forklart at motivasjonen hans for klubbskiftet var at han ønskte speletid. Han vart ikkje satsa på i Rosenborg. Og i svensk fotball nyt Adegbenro stor suksess.

Det takkar han den tidlegare Brann-trenaren Norling for.

– Han er ikkje som ein trenar for oss, han er meir som ein pappa for alle, sa han nyleg til Aftonbladet.

(©NPK)