«Veteranen» Elyounoussi med sjølvtillit før lagnadskampane

Elyounoussi seier før kampen mot Tyrkia fredag at det har vore opp- og nedturar, men at han no har lukkast over tid.

– Eg håpar eg kan ta med meg det her, seier Elyounoussi og legg til at han trivst med tilværet i Southampton.

Fleire store stjerner er skadde og har meldt forfall. Blant dei er målkongen Erling Braut Haaland.

– Eg kjenner ikkje noko ekstra ansvar. Vi skulle gjerne ha hatt med dei som er ein garanti for mål, men eg er sikker på at vi andre kan klare det, seier Elyounoussi.

Han har fått fem kampar og eitt mål for Southampton så langt denne sesongen. No er han den i landslagstroppen med flest kampar.

– Eg kjenner meg meir og meir som ein leiar i gruppa. Eg trur eg leiar med eit godt døme utanfor banen òg, og tek litt meir ansvar, seier Elyounoussi.

