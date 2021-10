Joachim Löw blir heidra i november

sport

DFB-direktør Oliver Bierhoff opplyste onsdag at Löw og målvakttrenaren Andreas Köpke vil få det offisielle farvelet sitt under ei lita samling før kampen 11. november i Wolfsburg.

Löw (61) leidde Tysland frå 2006 til årets EM-sluttspel var slutt. Han var målgivande pasningstrenar frå 2004-2006. Köpke var målvakttrenar frå 2004-2021.

Dei to var med å vinne VM i 2014 og var i EM-finalen i 2008. Det vart semifinalar i VM i 2010 og under EM i både 2012 og 2016 under leiinga hans.

Avskjedsmarkeringa skulle eigentleg ha vore i september, men vart avlyst etter tilråding frå Löw sjølv.

Löw vart følgd av Hans-Dieter Flick som har leidd Tyskland utan tap gjennom tre strake kampar VM-kvalifiseringa så langt. Det einaste tapet for laget kom i gruppe H mot Nord-Makedonia i mars.

Laurdag tek Tyskland imot Romania i Hamburg.

