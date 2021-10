Manchester City-stjerne donerer bort 5000 tre etter naturkatastrofar

sport

Gundogan kjem til å finansiere plantinga av 5000 tre i Tyskland og Tyrkia og er bekymra for stadig nye naturkatastrofar.

– Vi kan ikkje nekte for at klimaforandringar spelte ei rolle. Det er spesielt viktig at vi set eit døme no, så hendingane under sommaren 2021 ikkje blir normalen for barna våre, seier Gündogan ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Den tyske landslagsspelaren har tyrkiske foreldre og vart sterkt prega av naturkatastrofane i landa der mange i familien hans og venner bur.

– Eg har vore veldig bekymra for begge desse tragediane. For meg som har familie og venner i begge landa, var det vanskeleg å tru, seier Gündogan.

