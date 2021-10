Nye skuldingar om seksuelt misbruk i kvinnefotballen – trenar beskriven som «eit monster»

sport

I ei fråsegn frå 24 spelarar på Venezuela, publisert av Atletico Madrid-stjerna Deyna Castellanos på Twitter, snakkar dei ut om seksuell trakassering over lengre periodar av ein trenar som hadde ansvaret for laget i ni år før han fekk sparken.

– I fjor fortalde ein av spelarane våre at ho hadde vorte seksuelt utnytta av landslagstrenaren frå ho var 14 år, står det i uttalen frå spelarane.

Hendinga fekk spelarane til å snakke saman om korleis dei hadde vorte seksuelt trakasserte av trenaren.

Ifølgje uttalen til spelarane skal han fleire gonger ha spurt landslagskvinnene om seksualiteten deira og den seksuelle legninga deira, med fleire ubehagelege saker med fysisk og psykologisk misbruk på trening.

– I dag forstår vi at desse handlingane var meinte for å manipulere oss og gi oss skuldkjensle. Den seksuelle legninga til spelarar som er LHBT vart sådd tvil om, medan trakasseringa av heteroseksuelle var konstant, heiter det i uttalen.

Trenaren og fotballforbundet har ikkje kommentert påstandane.

Australsk stjerne snakkar ut

Den tidlegare stjernespissen til Australia, Lisa De Vanna fortel om korleis ho vart utsett for seksuell trakassering tidleg i karrieren. Det gjer òg tidlegare landslagsspelar Rhali Dobson.

– Har eg vorte seksuelt trakassert? Ja. Har eg vorte mobba? Ja. Utstøytt? Ja. Har eg sett ting som gjer meg ukomfortabel? Ja, seier De Vanna i eit intervju med Daily Telegraph, omtalt av nyheitsbyrået AFP.

De Vanna er ein av dei største spelarane til Australia gjennom tidene og fekk 150 landskampar for Australia. Ho skåra 47 mål for landslaget, som er nest mest gjennom tidene. Ho la opp som fotballspelar i september.

Skuldingane kjem i kjølvatnet av overgrepsskandalen i den nordamerikanske ligaen NWSL. Der har fleire, mellom anna ligapresident Lisa Baird, måtte gå av etter dårleg handtering av skuldingar om seksuelle overgrep frå spelarane i ligaen.

Skandale i NWSL

Det har storma i NWSL etter at trenaren for Nord-Carolina Courage fekk sparken etter skuldingar om seksuell mishandling av to spelarar.

Natt til onsdag måtte òg administrerande direktør Steve Baldwin gå av i Washington Spirit, der hovudtrenaren har fått sparken etter overgrepsklagar.

Spelarane i klubben krev at Baldwin sel aksjane sine, og seier dei ikkje har tillit til Ben Olson, som Baldwin utpeika til arvtakaren sin.

– Du har som hovudaksjonær framleis eit solid grep på avgjerdene som blir tekne av klubben, seier spelarane i ein felles uttale publisert av USAs landslagsspelar Andi Sullivan på Twitter.

