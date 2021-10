Rally: Oliver Solberg blir WRC-førar

sport

Solberg er norsk-svensk og har køyrt på svensk lisens førebels.

20-åringen blir flytta opp til WRC-nivået frå neste sesong, opplyser Hyundai-laget hans. Han blir den yngste føraren i serien.

– Ei fantastisk moglegheit, men samtidig eit stort steg for ein 20-åring. Eg har drøymt om å køyre i rally-VM så lenge eg kan hugse. Absolutt alt eg har gjort hittil, frå crosskart via rallycross og underklassane i rally, har vore med eitt mål for auge: Å få sete i ein fabrikkbil i rally-VM, seier Solberg.

Deler med Sordo

Solberg skal dele hybridbil med spanske Daniel Sordo i 2022-meisterskapen. Tidlegare verdsmeister Ott Tänak og Thierry Neuville er òg i laget.

– Eg ser veldig fram til å samarbeide med Dani. Vi har kjent kvarandre i mange år, og han er blant dei beste rallysporten har å by på – ein eg verkeleg kan lære mykje av, seier Solberg.

– Samarbeidet med Tänak og Neuville vil òg bli tettare. For meg blir det viktig å vere audmjuk og tolmodig. Eg har framleis eit tusental kilometer framfor meg der fokuset blir å lære, legg han til.

Nye bilar

Nye hybridbilar skal introduserast i rally-VM 2022.

– Det meste med bilane blir heilt nytt, og det same med strategiar for kvar enkelt fartsprøve, men det er likt for alle. Vi må bruke tid på å tilpasse oss dei nye bilane, men eg er veldig glad for retninga sporten har valt for framtida, seier Solberg.

I VM-rundane Solberg skal køyre, vil rallyveteranen Sordo inngå i Hyundai-teamet for å hjelpe til med kunnskapen og erfaringa si.

– Vi satsar på ein kombinasjon av erfaring og ungdomleg kraft når vi trer inn i den nye WRC-tidsalderen. Det sikrar òg kontinuitet når vi går laus på eit nytt kapittel i Hyundai Motorsport, seier teamsjef Andrea Adamo.

Allereie om halvanna veke skal Oliver Solberg køyre VM-runden i Spania, den tredje VM-runden hans i øvste klasse nokosinne og den første med asfalt som underlag.

