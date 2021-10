Arctic Race i Nordland og Trøndelag neste år

sport

Fylkeskommunen har vedteke å leggje til rette for at delar av sykkelfesten skal gå gjennom fylket. Det blir første gong at Trøndelag får besøk av Arctic Race of Norway.

Rittets dagleg leiar Knut Eirik Dybdal lovar god TV-dekning i sendingane som blir overførte til 190 land.

– Nord-Noreg og Trøndelag er gode naboar, og vi er glade for at vi får moglegheita til å dele arrangementet med Trøndelag neste år. Vi gler oss til å formidle alt det flotte Trøndelag har å by på, ut i verda, seier Dybdal ei pressemelding.

Arctic Race of Norway startar planlegginga av traseane for neste års etappar gjennom dei to fylka omgåande.

– Vi ser først og fremst på det sportslege, men vi vil sjølvsagt òg ha eit blikk på det Trøndelag og Nordland byr på av opplevingar for TV-sjåarane, seier Dybdal.

Rittet vart første gong arrangert i 2013 då Thor Hushovd gjekk til topps som hittil einaste nordmann.

(©NPK)