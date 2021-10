Idrettspresidenten jublar for momsgåve: – Vil gi etterlengta føreseielegheit

sport

Det er i eit ferskt intervju med NTB at påtroppande statsminister Jonas Gahr Støre stadfesta at han er samd med Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum om grepet som vil gi meir pengar i kassen til over 20.000 frivillige organisasjonar.

– Dette vil vi prioritere og komme raskt i gang med, seier Ap-leiaren.

Signala blir naturleg nok svært godt mottatt i Norges idrettsforbund.

– Full momskompensasjon er ein av dei viktigaste sakene til det frivillige når det gjeld rammevilkår, så no ser vi verkeleg fram til det endelege statsbudsjettet for 2022, seier idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

– Dette vil gi oss i norsk idrett ei etterlengta føreseielegheit og gi rom for meir idrettsaktivitet i heile landet. Eg håpar at Arbeidarpartiet og Senterpartiets gode forslag får brei støtte i Stortinget, seier ho.

Frivillige lag og organisasjonar får allereie i dag kompensasjon for momsen dei betaler, men ikkje fullt ut. I fjor fekk dei 22.397 organisasjonane som søkte, dekte nær 81 prosent av summane dei søkte om. Året før var delen på 81,9 prosent, ifølgje Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Ei ny Ap-Sp-regjering vil auke dette til 100 prosent.

– Når frivillige organisasjonar kjøper inn ting, så betaler dei moms for det. Vi ser det ikkje som noko mål at staten skal tene pengar på dei innkjøpa, seier Senterparti-leiar Vedum til NTB.

Ei ny Ap-Sp-regjering har ikkje fleirtal i Stortinget og er avhengig av støtte frå eitt eller fleire parti for å få gjennom politikken sin. Dei har varsla at dei vil søkje støtte til statsbudsjettet hos SV.

I fjor vart det totalt betalt ut 1,684 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar.

