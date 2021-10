Klubbstyret beklagar fjerning av garderobebileta til Sandviken-kvinnene

sport

Førre månad valde trenarteamet til Sandvikens fotballherrar å fjerne bilete av spelarane som i år har vore suverent best i Toppserien. Det avslørte Bergens Tidende onsdag.

Sidan har saka fått stor mediemerksemd. Torsdag ettermiddag rykte styret i IL Sandviken ut med ei unnskyldning.

«Vi meiner at Noregs beste kvinnelag skal ha spelarbileta sine hengande i fred i garderoben, og beklagar at desse vart tekne ned. Hovudstyret vil be herrelaget gjere greie for saka», står det i ei pressemelding.

«Med ein god dialog mellom partane vil vi unngå at denne typen hendingar skjer på nytt, og sikre at kvinnelaget held oppe den plassen dei fortener», heiter det vidare i uttalen.

Ikkje godt tatt i mot

Sandvikens herrelag speler i 3. divisjon. Det var framfor ein heimekamp 12. september at garderobebileta vart fjerna. Overfor BT vart det grunngitt med at herrespelarane opplevde plakatane som «forstyrrande».

– Dette er eit kommunalt anlegg, og vi ønskjer at det skal kjennast som om det er garderoben vår når vi skal spele kamp. Derfor valde vi å ta ned bileta. Det er ikkje noko meir dramatikk enn som så, sa trenar Magne H. Nilsen til BT onsdag.

Forklaringa vart ikkje godt motteken. Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner meiner saka viser at fotballen framleis har ein veg å gå.

– Det er jo sjokkerande, men det er paradoksalt nok likevel ikkje veldig overraskande. Vi har jo opplevd ein del opp gjennom tida, seier interesseorganisasjonens dagleg leiar til TV 2.

– Dette dømet er likevel veldig sårt. Det Sandviken prøvde å gjere, var jo å verdsetje prestasjonen til jentene. Klubben prøver å gjere litt stas på dei. Spelarane våre er ikkje bortskjemde med sånt, så derfor betyr det kanskje nokon meiner er detaljar, ganske mykje, legg Jørgensen til.

Leitt

Bjarne Graabræk er dagleg leiar i Sandviken Toppfotball. Han meiner det heile burde vore unngått.

– Det var leitt at saka oppstod. Det kan skje at ein gjer ting utan at ein snakkar saman. Det ville kanskje løyst saka. Vi synest det burde vore rom for dette, seier Graabræk til VG.

Sandviken-kvinnene har sidan bileta vart tekne ned, flytta til ein annan garderobe på Stemmemyren. Laget suser mot seriegull og er klar for cupfinale.

