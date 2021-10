Kvinnene får ti verdscuprenn i kombinert: – Nok ein milepæl

sport

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har hatt haustmøte i dei ulike disiplinane. Blant vedtaka er at kombinertkvinnene får ti verdscupkonkurransar. Det er ni fleire enn i debuten sist vinter.

– Dette er nok ein milepæl for utviklinga, og er eit nytt steg i rett retning for sporten, seier kombinertsjef Lasse Ottesen i FIS.

I tillegg er det bestemt å auke talet kontinentalcuprenn.

Noregs beste kombinertløparar på kvinnesida kan òg sjå fram til fleire nasjonale renn. Sesongopninga skjer på Beitostølen i november, og i mars blir det NM i Harstad.

– Dette betyr enormt mykje for kombinertjentene. Det er ingen tvil om at dette blir sesongen for kombinert. På herresida ser terminlista betre ut enn nokon gong, seier den norske kombinertsjefen Ivar Stuan.

Verdscupstarten for kvinnene skjer i Lillehammer første helga i desember. Deretter er det konkurransar i Otepää (Estland) og Ramsau (Austerrike) før jul. Det første miksrennet i historia i kombinert skal gå i Val di Fiemme i Italia på nyåret.

– Jentene sjølv skal ha mykje av årsaka til at dette går rekordraskt. Nivået internasjonalt er allereie høgt, og dette såg vi mellom anna under vinterens VM i Oberstdorf, seier Ottesen.

Renndirektøren legg til at neste milepæl blir å få kvinnekombinert inn på OL-programmet i 2026. Det kan bli vedteke allereie til våren.

Gyda Westvold Hansen vart sist sesong tidenes første kvinnelege verdsmeister i kombinert.

