Svensk stjerne drøymer om å fylle tomrommet etter gravide Løke

Tidlegare denne veka vart det kjent at superveteranen Løke ventar barn. Det betyr at landslaget og Vipers må klare seg utan ein av sine største profilar i lang tid framover.

Løke har enno ikkje vore på banen for klubblaget denne sesongen.

Isabelle Gulldén, som er lagvenninne med Løke i Vipers, augnar nye sjansar for sin eigen del.

– Då Løke vart gravid og vi fekk endå ein linjespelar skadd, trudde eg at draumen min skulle gå i oppfylling – å få gå inn og spele på linja. Eg fekk gjere det på trening, og tenkte at «det er no det skjer», at det er eit teikn, ler Gulldén overfor svenske Aftonbladet.

Så langt har ho vore vist til den faste rolla si som bakspelar.

Gulldén, som også relativt nyleg vart mor, vart klar for spel i norsk handball framfor inneverande sesong. Ho hyllar det nye tilværet sitt i Kristiansand og er tydeleg på at stjerner som Nora Mørk og Katrine Lunde legg lista høgt.

– Dei stiller sjukt høge krav på trening. Skyt ein ikkje der ein skal, så … Det er sånn at ein merkar kvifor dei er best. Når det er trening, er det alltid hundre prosent – eller meir, seier den svenske stjerna.

