Utskjelt tennisstjerne forventar mindre sveitte og færre dopausar i Indian Wells

Tidlegare i haust sa ein tydeleg irritert Andy Murray kva han kjende om Tsitsipas' pausevanar. Han var siste i rekkja til å la seg terge.

– Eg mista respekten for han, sa skotten etter eit tap i US Open.

Rivalane meiner alle toalettbesøka er forstyrrande og bryt kamprytmen. Sjølv har Tsitsipas forklart at han sveittar mykje og derfor må skifte tøy ofte. Han trur det blir mindre av det i Indian Wells i California.

– Det er svært tørt her. Det er bra for meg, for det gjer at eg sveittar mindre. Det betyr færre dopausar og færre klagar, seier Tsitsipas med eit smil, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Grekaren er seeda som nummer to i ATP Masters-turneringa og fekk walkover i første runde. Den same fordelen vart òg gitt til Casper Ruud, som er sjetteseeda i Indian Wells.

