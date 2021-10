Barcelona-presidenten: – Håpet Messi ville spele gratis

sport

Barcelona tapte, som mange andre klubbar i verda, pengar under pandemiåret. Det totale tapsbeløpet skal til slutt ha komme på 4,7 milliardar kroner.

Det fekk klubben smake skikkeleg på då La Liga, som ein konsekvens av økonomitapet, såg seg nøydde til å leggje lønnstaket til klubben for lågt til at Messi kunne signere. Dermed skreiv argentinaren under for Paris Saint-Germain.

I kjølvatnet seier Joan laporta at han funderte på om ikkje Messi kunne spele gratis for klubben.

Det er kjent at reglane i La Liga seier at ein spelar ikkje kan ta meir enn 50 prosent lønnskutt, men no opnar Laporta opp om at det kunne ha vore mogleg.

– Eg håpa at Messi ville gjere ein u-sving og komme tilbake til oss, seier Laporta til den katalanske radiokanalen RAC1 og legg til:

– Eg ville likt det. Så vidt eg veit hadde La Liga godkjent det, men vi kan ikkje be ein spelar av Messis kaliber om å gjere det.

Barcelona prøvde å semjast om å skaffe fleire middel, men det hadde påført klubben meir gjeld.

(©NPK)