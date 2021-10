Emil Iversen beklagar «Lundby-utspel»

sport

Han fekk massiv kritikk etter at han kalla Maren Lundby si «Skal vi danse»-deltaking for uprofesjonell overfor NRK i byrjinga av september.

Iversen seier han forstår dei som har kritisert han.

– Ja, det er eg heilt samd i. Har heile livet ønskt at eg tenkte meg meir om før eg prata, eg, seier langrennsløparen til TV 2, Adresseavisen og NRK beklagar han utsegna si.

– Det går ikkje alltid like bra, seier han.

Onsdag vart det kjent at Lundby står over OL fordi ho ikkje var villig til å slanke seg på ein uforsvarleg måte.

– No stiller situasjonen seg annleis, og eg beklagar for det eg sa. Det aller viktigaste er sjølvsagt å ta vare på seg sjølv. Det prøver eg sjølv å vere eit førebilete på. Ein må trivast og ha det bra med seg sjølv for å drive med idrett på høgaste nivå, melder Iversen.

Han synest det er imponerande av Lundby å gå ut med problema sine på denne måten.

– Det står det verkeleg respekt av. Ho er eit kjempebra førebilete, og eg heiar på henne vidare i «Skal vi danse», seier Iversen.

(©NPK)