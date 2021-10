FIS set tidsgrense på presidentvervet

sport

Ein nesten einstemmig FIS-kongress avgjorde fredag at ein president maksimalt kan få tre fireårsperiodar. Grensen blir sett av eit forbund som har hatt tradisjon for å bli leia av same person i årevis.

Gian-Franco Kasper gjekk i fjor av etter å ha sete ved makta i 23 år. Før han regjerte Marc Hodler i nesten fem tiår. Kasper døydde i juli fem veker etter at Johan Eliasch vart valt som erstattaren hans.

Eliasch steppa inn på tampen av Kaspers sjette presidentperiode. Han søkjer attval allereie i mai neste år. Dei nye FIS-reglane gjer at den svensk-britiske milliardæren kan ha verva fram til og med 2034.

(©NPK)