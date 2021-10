sport

Det opplyste skipresident Ola Strömberg på ein pressekonferanse fredag formiddag. Han håpar at det vil auke interessa for skiidretten i Sverige.

– Vi håpar at det vil gi endå meir interesse for oss under sommaren, sa han.

Grasalpint fungerer akkurat slik som vanleg alpint, berre at det vil gå føre seg på ei eng med gras utan nylagt snø på.

