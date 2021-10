Dæhli inn på laga mot Montenegro – erstattar stengt ute Thorsby

sport

Det blir Dæhlis første landskamp frå start under Ståle Solbakken. Førre gong han starta for Noreg, var då han var kaptein for «nødlandslaget» i fjor haust.

Han erstattar Morten Thorsby, som er stengt ute for gule kort, men i ei anna rolle. Dæhli kjem inn på høgre kant i ein 4-5-1- eller 4-3-3-formasjon. Mohamed Elyounoussi rykker inn som indreløpar, medan Jens Petter Hauge blir over flytta på venstrekanten han trivst godt på.

Veton Berisha har friskna til etter å ha vore slått ut med influensasymptom, men han set seg på benken frå start. Kristian Thorstvedt er igjen norsk midtspiss.

Montenegros landslagssjef Miodrag Radulovic gjer tre endringar i laget som slo Gibraltar 3–0 borte fredag. Mellom anna kjem den største stjerna til troppen Stevan Jovetic inn på topp i det som truleg blir ein 4-5-1-formasjon. Han vart spart mot det svakaste laget i gruppa. Ut går spissduoen frå bortekampen på fredag, Fatos Beciraj (to mål i Gibraltar) og Stefan Mugosa.

Marko Jankovic kjem inn og styrkjer midtbanen, medan Montenegro òg byter målvakt. Milan Mijatovic, som har spelt seks av dei sju første VM-kvalifiseringskampane, blir vraka til fordel for Birmingham-målvakt Matija Sarkic.

Kampen er utseld, og Noreg får for første gong på to år spele for eit fullsett Ullevaal. Noreg vil med siger over Montenegro måndag og Latvia 13. november spele finale om VM-plass mot Nederland 16. november. Tyrkia lurer to poeng bak Noreg, og Solbakkens menn har ingen poeng å gi bort.

Montenegro er tre poeng bak Noreg på tabellen og må vinne for å halde liv i den vesle VM-sjansen sin.

Noreg (4-3-3):

1 Ørjan Nyland – 22 Marcus Holmgren Pedersen, 4 Stefan Strandberg, 21 Andreas Hanche-Olsen, 5 Birger Meling – 10 Martin Ødegaard (kaptein), 8 Patrick Berg, 11 Mohamed Elyounoussi – 20 Mats Møller Dæhli, 19 Kristian Thorstvedt, 7 Jens Petter Hauge.

Reservar: 12 Viljar Myhra, 13 Sten Grytebust – 2 Marius Lode, 3 Ruben Gabrielsen, 6 Iver Fossum, 9 Veton Berisha, 14 Julian Ryerson, 15 Stian Gregersen, 16 Fredrik Aursnes, 17 Fredrik Bjørkan, 18 Dennis Johnsen, 23 Ohi Omoijuanfo.

Montenegro (4-5-1):

1 Matija Sarkic – 7 Marko Vesovic, 5 Igor Vujacic, 6 Zarko Tomasevic, 3 Risto Radunovic – 23 Adam Marusic, 18 Nebojsa Kosovic, 19 Aleksandar Scekic, 14 Marko Jankovic, 17 Sead Haksabanovic – 10 Stevan Jovetic (kaptein).

Reservar: 1 Milan Mijatovic, 13 Mílos Dragojevic – 2 Meldin Dreskovic, 8 Drasko Bozovic, 9 Stefan Mugosa, 11 Fatos Beciraj, 15 Marko Vukcevic, 16 Vladimir Jovovic, 20 Milutin Osmajic, 21 Igor Ivanovic, 22 Uros Djurdjevic.

Dommar: István Kovács, Romania.

