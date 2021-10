Filip Ingebrigtsen tilbake i trening

sport

Det opplyser Norges Friidrettsforbund i ei pressemelding. Ingebrigtsen tok vaksine mot koronaviruset i slutten av mars, og etter det opplevde han mangel på energi i over to månader.

Tidlegare har Ingebrigtsen forklart til NTB at han først i slutten av juni hadde ei ordentleg treningsøkt der han følte at alt fungerte. Då visste Team Ingebrigtsen enno ikkje årsaka til at det plutseleg losna.

– Kanskje var eg ikkje flink nok til å ta signala tidleg, seier Ingebrigtsen, som oppmodar andre til å respektere dei signala kroppen gir ved sjukdomsteikn – både moderate sjukdomsteikn generelt og biverknader av vaksinen spesielt.

Ingebrigtsen tok vaksinedose to like etter OL i Tokyo. Då sleppte han unna med moderate biverknader.

– Eg jobbar no med å komme tilbake til normal trening, og eg ser fram til at kroppen vil tole treninga som krevst dei neste månadene, seier han.

(©NPK)