NHL i tal – dette ventar Zuccarello og co. i den nye sesongen

1: Tampa Bay Lightning gjekk heilt til topps i sluttspelet og vann Stanley Cup sist sesong – for andre år på rad. Florida-laget drøymer om å bli det første med tre strake titlar sidan New York Islanders' stordomstid på starten av 1980-talet.

2: Februardatoen då NHL blir sett på pause for at spelarane skal kunne delta i OL. Grunnserien blir teken opp att 23. februar. NHL-spelarane gjer comeback i Beijing-OL etter å ha stått over i Pyeongchang i 2018.

5,80: Oddsen hos Norsk Tipping på at Colorado Avalanche blir Stanley Cupmeister. Denver-laget er oddsfavoritt framfor Tampa Bay Lightning (7,20) og Vegas Golden Knights (7,80).

8: Talet på nordmenn som har spelt i NHL. Mats Zuccarello har klart flest kampar med 702 totalt i grunnserie og sluttspel. Etter han følgjer Espen «Shampo» Knutsen, Ole-Kristian Tollefsen, Andreas Martinsen, Patrick Thoresen, Jonas Holøs, Anders Myrvold og Bjørn «Botta» Skaare.

10: Talet på sesongar på rad der Buffalo Sabres har missa sluttspelet. Laget blir rekna som eitt av NHLs svakaste på 2000-talet.

30: Siste dato for ein eventuell sjuande finalekamp i NHL-sluttspelet neste år. Då snakkar vi om juni månad.

32: Vestkystlaget Seattle Kraken blir det 32. laget til NHL-hockeyen. Klubben fekk grønt lys i desember 2018 og har sidan førebudd seg på oppstart i sesongen som startar natt til onsdag norsk tid.

35: Talet på målpoeng Mats Zuccarello noterte seg for i den koronaamputerte 2020/21-sesongen. Han skåra 11 mål og slo 24 målgivande pasningar på 42 kampar.

44: Alderen til den slovakiske giganten Zdeno Chara og talet på kampar til han slår rekorden for flest NHL-kampar for ein back. 205 centimeter høge Chara er tilbake i New York Islanders og står med 1608 kampar i ligaen. Rekorden for ein back har Chris Chelios med 1651.

49,1: Mats Zuccarellos utteljingsprosent i straffeslagkonkurransar. Med det er han nummer fire på NHL-lista over dei som har minst 50 forsøk i «shootout». Zuccarello har sett 27 av 55 straffer.

51: Talet på sigrar som Vegas Golden Knights gjorde i suksessesongen sin i debuten i 2017/18. Laget var nær ved å gå heile vegen i sluttspelet, men vart stoppa av Washington Capitals i Stanley Cupfinalen. Kraken bør kjenne presset.

82: Talet rundar i grunnserien i NHL. Det er tilbake til normalen etter to forkorta koronasesongar.

105: Målpoeng signert Edmonton Oilers-stjerna Connor McDavid førre sesong. Han vann poengligaen suverent, 21 poeng føre næraste konkurrent, med dei 33 måla sine og 72 målgivande pasningar.

1312: Talet på grunnseriekampar i NHL kommande sesong etter utvidinga til 32 lag. Det er flest i historia. OL-opphaldet gjer at grunnserien blir spelt heilt til 29. april, medan sluttspelet startar 2. mai.

123.691.000: Løna til den svenske backstjerna Erik Karlsson i San Jose Sharks denne sesongen i kroner. Det gjer han til den best betalte NHL-spelaren i 2021/22. Til samanlikning tener Mats Zuccarello 64 millionar kroner kommande sesong.

