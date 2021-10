Idretten må vente på full momskompensasjon

sport

I forslaget til den avtroppande regjeringa til statsbudsjett blir det sett av 298.970.000 kroner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Det er 3.000 kroner mindre enn i saldert budsjett for 2021.

På posten for momskompensasjon til frivillige organisasjonar er det sett av 1,75 milliardar kroner. Det er litt over 50 millionar kroner mindre enn i 2021-budsjettet.

«I løyvingsforslaget er det lagt til grunn at organisasjonane har hatt eit lågare aktivitetsnivå i inneverande år som følgje av covid-19, og at kostnadene til meirverdiavgift derfor har vore lågare enn normalt», skriv regjeringa.

Lik avkorting

Vidare heiter det at «dersom løyvinga ikkje rekk til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortinga vere lik for alle godkjente søknader.» Dette gjeld òg for bygging av idrettsanlegg.

Frivillige lag og organisasjonar fekk i fjor dekt nær 81 prosent av summane dei søkte om i momskompensasjon. Året før var delen på 81,9 prosent, ifølgje Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Totalt er det sett av 2.552.209.000 kroner til mål for det frivillige i kommande års statsbudsjett. Det er ein auke på vel sju millionar kroner.

Forventning til ny regjering

Norges idrettsforbund hadde håpa på full rettsfesta momskompensasjon, som påtroppande statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har varsla. Full momskompensasjon har vore ei viktig sak for Senterpartiet i regjeringsforhandlingane.

– Dette vil vi prioritere og komme raskt i gang med, sa Støre til NTB førre veke.

– Full momskompensasjon er ein av dei viktigaste sakene til det frivillige når det gjeld rammevilkår, så no ser vi verkeleg fram til det endelege statsbudsjettet for 2022, sa idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

