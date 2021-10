Solbakken slit med rolla som landslagstrenar

sport

– Det er ikkje synd på meg, men eg må seie at det er ganske annleis enn å vere klubbtrenar. Eg slit litt med det, eg skal vere så ærleg å seie det, sa han.

– Viss det hadde gått gale, kunne eg teke dei inn i morgon, gått gjennom det stille og roleg og visst at vi hadde ein ny kamp torsdag eller laurdag. No ser eg dei igjen om fem veker.

Solbakken har tidlegare i trenarkarrieren hatt ansvar for klubblag der han ser spelarane stort sett kvar dag. Ein landslagssjef har korte, intense samlingar og svært få treningar der ein kan ha høg intensitet.

– Eg merkar at eg ikkje kan gi dei så mykje informasjon som ein klubbtrenar kan. Eg må bli flinkare til å skjere ut i papp det aller viktigaste, for eg har dei berre éin eller eit par treningar før kvar kamp, seier Solbakken.

– Eg slit med det, og eg må passe meg så eg ikkje ringjer dei annankvar dag. Dei har sin eigen klubbkvardag. Det er noko eg må leve med.

Sterk start

Med 2-0-siger over Montenegro er rekkja hans etter ti kampar 6-2-2 (vunne-uavgjort-tap). Berre ein av forgjengarane hadde betre tal etter like mange kampar. Det var Åge Hareide, som i 2004 hadde 6-3-1. Egil «Drillo» Olsen hadde i sin andre periode (2009) same rekkje som Solbakken, men dårlegare målskår. I sin første periode hadde Drillo 6-1-3.

Solbakken er stolt av spelarane som halte i land tre poeng på ein dag då spelet ikkje glei.

– Det vart litt som eg frykta, at bensintanken var tom. Det var tomt for krefter litt tidleg i dag, og vi måtte i kjellaren. Eg sa til gutane at to ting må alltid liggje i botn i fotball, hjarte og organisasjon, og det hadde vi i alle fall. Derfor er eg veldig stolt av dei, sa han.

– Vi fekk ikkje til det gode offensive spelet frå dei tre tidlegare landskampane, men vi slapp Montenegro til veldig lite. Dei hadde éin sjanse heile kampen, om vi er snille. Det var då Lazio-backen (Adam Marusic) kom på innsida av Birger (Meling).

Kjensler

Solbakken avviste alle spørsmål om Tyrkias vinnarmål i Latvia åtte minutt på overtid og sa at det ikkje er noko han vil bruke krefter på. Med tyrkisk poengtap ville Noreg med siger over Latvia på Ullevaal i november vore garantert i alle fall 2.-plass i gruppa og omspel om VM-plass. No kan det bli nødvendig å vinne òg i Nederland for ikkje å falle til 3.-plassen.

– Eg bruker ikkje tid på noko vi ikkje kan gjere noko med. Tyrkia har sloppe inn seine mål i fleire kampar, no skåra dei seint. Det er uinteressant, sa Solbakken.

Derimot er han oppteken av dei mange i gruppa som spelte viktige roller då ei samling med eit tosifra tal forfall enda med fire sterke og viktige poeng.

– Somme tenkte nok for 10-12 dagar sidan at dei kom til å spele ei birolle eller inga rolle, men så spelte dei ei stor rolle på denne samlinga. Det pressar fram kjensler for mange, og det var mykje kjensler i garderoben etter kampen, sa Solbakken.

Han jubla vilt då poenga vart sikra.

