Bayern München-stjerne risikerer fengselsopphald i Spania

Stjernen vart i 2019 dømt for å ha brote besøksforbodet mot sin tidlegare kjærast. VM-vinnaren frå 2018 har no anka dommen, men det er høgst sannsynleg at han må sone seks månader i fengsel, skal ein tru spanske rettsreglar.

Dei seier at om ein er dømt for under to års fengsel får ein automatisk gjort om dommen til vilkårsbundent. Men sidan besøksforbodet er dom nummer éin, gjeld brotet på besøksforbodet som dom nummer to. Dermed ser det ut til at Hernandez ikkje slepp unna fengsel, ifølgje det franske nyheitsbyrået AFP.

25-åringen spelte for Atlético Madrid då han fekk besøksforbodet.

Hernandez og kjærasten reiste saman på ferie til USA etter at det vart klart at dei hadde besøksforbod. Kjærasten hadde òg fått utnemnt besøksforbod, men denne var ikkje formelt klar på tidspunktet. Dermed sleppte kjærasten unna med 31 dagar samfunnsteneste.

Hernandez var i den franske troppen som vann nasjonsligafinalen mot Spania sist helg.

