Curling: Tap i OL-kvalifiseringa for Noreg

Det norske laget, med Marianne Rørvik, Mille Haslev Nordbye, Eli Skaslien og Martine Vollan Rønning, gjekk i leiinga 1-0, men Slovakia slo tilbake og sikra fire poeng totalt i omgang 3, 4, og 5.

Noreg prøvde forgjeves å ta igjen det tapte og trong tre poeng i siste omgang for å utlikne, men fekk berre to. Slovakia, som tok ein knusande 10-3-siger i første kamp mot Austerrike, vart for sterk.

Noreg spelar i gruppe B, der laget òg skal møte Austerrike og Brasil. Tysdag vart vertsnasjonen Tyrkia slått 8-3. Ungarn, Latvia, Kasakhstan, Spania og Slovenia spelar i gruppe A.

Det er berre dei to beste laga i kvar gruppe som kan gå vidare til neste runde i OL-kvalifiseringa i Nederland. Den blir spelt i Leeuwarden frå 5.-18. desember, der det blir kjempa om to ledige OL-billettar.

