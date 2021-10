Momskompensasjon og nye anlegg: Dette vil Ap og Sp gjere med idretten

sport

Det har vore eit viktig punkt for Senterpartiet i forhandlingane om regjeringsplattform og kjem fram i Hurdalsplattformen som vart lagt fram onsdag.

– Dette er ein stor siger for heile frivilligheita, seier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

– Full momskompensasjon er ein av dei viktigaste sakene til frivilligheita når det gjeld rammevilkår, så no ser vi verkeleg fram til det endelege statsbudsjettet for 2022, sa idrettspresident Berit Kjøll tysdag.

Vil ha internasjonale turneringar

Punktet er eitt av fleire som handlar om idretten i den nye regjeringsplattforma. Der kjem det òg fram at regjeringa vil gjere det enklare å kombinere karriere og utdanning, slik at fleire toppidrettsutøvarar kan leve av idretten sin.

I tillegg blir det lagt opp til bygging av fleire idrettsanlegg og at idrettsutstyr skal gjerast tilgjengeleg for fleire.

Regjeringa vil òg vurdere tapsgrensa i Rikstoto, leggje til rette for at Noreg er vert for internasjonale turneringar og leggje til rette for organisert e-sport.

Arbeidarpartiet og Senterpartiet har ikkje fleirtal på Stortinget, så den nye regjeringa må søkje fleirtal med samarbeidspartnarar

Heile lista

Dette er punkta om idretten i regjeringsplattforma:

* Ruste opp og byggje fleire idrettsanlegg og lage ein nasjonal plan for anlegg saman med idrettsrørsla.

* Gjere momskompensasjon for idrettsanlegg regelstyrt.

* Gi full momskompensasjon gjennom ein regelstyrt ordning til idrett, frivilligheit og kultur.

* Leggje til rette for at innbyggjarar har moglegheit til gratis lån av utstyr til trening og friluftsliv og sørgje for at det blir laga ein plan for tilgang til slikt utlån i kommunane.

* Sørgje for, i samarbeid med idretten, at fleire fritidsaktivitetar blir tilrettelagde for alle.

* Leggje til rette for godt friluftsliv i byar og tettbygde område ved å bidra til skilting, merking og kartfesting av stiar, opparbeidde turvegar og turruter.

* Styrke paraidretten i samarbeid med idrettsrørsla.

* Leggje til rette for at Noreg òg i framtida skal vere vertskap for store internasjonale idrettsarrangement.

* Styrke arbeid mot spelavhengnad, verne einerettsmodellen og setje i verk tiltak for å forhindre spel på utanlandske spelselskap i Noreg.

* Vurdere tapsgrensa i Rikstoto.

* Leggje til rette for organisert e-sport i tråd med verdiane i den norske idrettsmodellen.

