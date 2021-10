Ruud ute av Indian Wells etter slitekamp – enda sigersrekkja

sport

Tøff motstand venta Casper Ruud i 4. runde av ATP Masters-turneringa i Indian Wells, og det fekk han kjenne tidleg på. Argentinske Diego Schwartzman starta friskt og braut nordmannen i første servegame.

Deretter var det ein noko frustrert og sliten Ruud som kjempa mot varmen i California. Han tapte det første settet 3-6, før han deretter igjen sleit i andre sett sjølv om han braut serven tidleg. Tidleg i det andre settet måtte Ruud ha tilsyn på grunn av ein skade på armen, og etter det såg det aldri ut som nordmannen kunne komme tilbake mot 11.-seeda Schwartzman. Det enda til slutt med argentinsk avansement med 6-3, 6–3 i sett.

– Det var ein stor siger. Eg har vore veldig nære dei siste turneringane, og endeleg gjekk det. Eg fortener det, sa Schwartzman til arrangøren etter sigeren.

– Sjølvtilliten er høg no, sa han.

Det såg ut som at det var ein noko sliten Ruud ute på banen onsdag. Han måtte tole ein lang og tøff batalje mot Lloyd Harris måndag, og så noko frustrert ut i det første settet, som han tapte etter at Schwartzman braut det første og det siste servegamet til nordmannen.

Medisinsk timeout

I sett nummer to var det Ruuds tur til å starte sterkt. Etter eit langt game med tunge ballvekslingar braut han serven til Schwartzman og fekk ein god start.

Like etter måtte Ruud ta ein medisinsk timeout for å behandle problem med slagarmen. I dette gamet vart Ruud brote for tredje gong i kampen.

Derfrå vart vegen for tøff for Ruud som måtte tole tap i 4. runde etter eit nytt servebrot på stillinga 3–4.

Enda sigersrekkja

Med tapte enda sigersrekkja på ni kampar utan tap for Ruud. Han vann tidlegare i månaden ei ATP-turnering i San Diego fem dagar før han spelte 1. runde i Indian Wells.

Ruud har vunne heile fem turneringar i år. Det er det ingen andre på ATP-touren som har greidd i 2021.

