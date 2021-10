Solskjær-elev utsett for rasisme – England-profil etterlyser strengare straffer

sport

19 år gamle Elanga, som debuterte for Ole Gunnar Solskjærs United sist sesong, er ein viktig spelar for Sveriges U21-landslag. Tysdag kveld spelte han heile kampen då Sverige sikra 1-1 med eit mål på overtid.

Kampen vart svært amper etter utlikninga, og Elanga fekk gult kort. No melder den svenske landslagsleiinga på nettstaden til forbundet at kantspelaren vart utsett for rasisme.

– Ingen skal oppleve å utsetjast for rasisme, det er fullstendig uakseptabelt. Vi står alle bak Anthony i dette, avsluttar Eriksson.

Det vart òg rasismebråk i landskampen mellom England og Ungarn på Wembley. Bråket skal ha starta då politiet skulle arrestere ein ungarsk fan som hadde utsett ei vakt for grov rasistisk hets.

Aston Villa-spelaren Tyrone Mings, som spelte heile kampen for England, ønskjer strengare straffer for rasistisk hets.

– Kvar gong vi snakkar om rasisme, ser ikkje straffa ut til å vere på linje med kva som har skjedd. Eg håpar verkeleg at det skjer denne gongen, seier Mings.

(©NPK)