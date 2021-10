Bråthen-leiren meiner skiforbundet forplikta seg til ny kontrakt

sport

Det opplyser Bråthens advokat Marit Håvemoen til VG. Det skjer same dag som klienten hennar skal i drøftingsmøte med skiforbundet.

I dei nye rettsdokumenta blir det argumentert for at Bråthen i juni fekk forlengt perioden som sportssjefen til hopparane. Då signerte hoppkomitéleiar Alf Tore Haug ein kontrakt som han seinare omtalte som eit utkast.

Han vart ikkje skrive under av generalsekretæren i skiforbundet Ingvild Bretten Berg. NSF meiner derfor at avtalen aldri har vore gyldig. Håvemoen skriv i ein e-post til VG at dei tolkar det motsett og meiner at «generalsekretærens signatur ikkje var/er påkravd».

Skiforbundets advokat Nina G. Sandnes seier at ho er «grunnleggjande usamd» med synet til Bråthen-leiren.

– Temaet er likevel eitt av svært mange tvistepunkt som vil bli svart på i tilsvaret til skiforbundet som blir levert til retten neste veke, seier Sandnes til VG.

Bråthens arbeidskonflikt med Skiforbundet har vore ei stor mediesak dei siste månadene. Toppleiinga i NSF ønskjer ikkje å forlengje kontrakten til hoppsjefen når han går ut i april neste år. Sjølv meiner Bråthen at han har krav på fast tilsetjing etter å ha jobba på mellombelse avtalar sidan 2004.

Torsdag møtest partane til eit drøftingsmøte. Det kan vere starten på ein oppseiingsprosess.

