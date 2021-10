Hoppkomitémedlem trekkjer seg – støttar Bråthen i konflikten med skiforbundet

sport

Rolland stadfestar overfor Avisa Hordaland at han trekkjer seg frå hopp- og kombinertkomiteen til krinsen.

– Eg stilte eit spørsmål på Facebook om kva Hordaland skikrins gjer i denne saka, og fekk til svar at dette skulle eg ikkje bry meg med, sidan dette var ei personalsak. For meg vart det feil å ikkje engasjere meg i ei slik sak. Bråthen-saka er først og fremst ei omdømmesak for hoppsporten, seier Rolland til avisa.

Førre veke trekte tidlegare skihoppar Per Bergerud seg frå den nasjonale hoppkomiteen. Han stilte seg kritisk til måten skiforbundet har behandla Bråthen.

Skiforbundets konflikt med sportssjefen i hopplandslaget har vore ei stor mediesak dei siste månadene. Toppleiinga i NSF ønskjer ikkje å forlengje kontrakten til Bråthen når ho går ut i april neste år.

Sjølv meiner Bråthen at han har krav på fast tilsetjing etter å ha jobba på mellombelse avtalar sidan 2004. Han har stemna forbundet i håp om å oppnå dette.

Torsdag skal partane ha eit drøftingsmøte. Det kan vere første steg på vegen i ein oppseiingsprosess.

(©NPK)