Ishockeypresident og Høgre-mann jubla då han såg Støres plattform

sport

Tysdag var ishockeyforbundet litt skuffa då Erna Solbergs regjering la fram forslaget sitt til statsbudsjett. Der var det inga løyving til ishockey-VM i 2027, som forbundet håpar å få til Noreg.

Dagen etter la påtroppande statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fram regjeringsplattforma si. Den inneheldt ei setning som snudde stemninga i ishockeyforbundet.

Regjeringa vil «legge til rette for at Norge også i framtiden skal være vertskap for store internasjonale idrettsarrangement», stod det.

– Min omgåande tanke var: Jess, her det absolutt ei moglegheit. Vi held fram arbeidet med å få til det vi treng for å ha ein god søknad før den internasjonale kongressen neste år, seier ishockeypresident Tage Pettersen til NTB.

To vegar til VM

Han er sjølv stortingsrepresentant for Høgre frå Østfold, men må no setje sin lit til at Ap-Sp-regjeringa kjem med ei løyving til VM-søknaden.

– Vi skal ta kontakt med statsråden i kulturdepartementet når den kabalen er lagd, seier Pettersen.

Han ser to moglegheiter for å få gjennomslag.

– Aller først skal jo budsjettet gjennom i Stortinget etter at den nye regjeringa har lagt fram ein tilleggsproposisjon. Men det er òg tidsnok for oss å komme inn i revidert budsjett, seier Pettersen.

Siste frist

Han påpeikar òg at Støres regjering ikkje har fleirtal åleine. Ishockeyforbundet vil derfor arbeide opp mot både den nye regjeringa og dei andre partia på Stortinget for å sikre fleirtal til VM-støtte.

– Men det er klart at denne formuleringa i regjeringsplattforma er ei god setning å ha med oss i det arbeidet, seier ishockeypresidenten.

Han seier at støtte i statsbudsjettet er avgjerande for VM-søknaden. Revidert budsjett er siste frist.

– Då må vi ha det på plass. IIHF-kongressen skal i slutten av mai fordele VM, seier Pettersen.

Førebels held arbeidet med søknadsprosessen fram. Forbundet er i dialog med moglege arrangørkommunar og vil leggje strategien for politisk press i eit internt møte neste veke.

(©NPK)