Verdstoaren mista grepet – overraskande slått ut i Indian Wells

Medvedevs tap kom uventa. Verdstoaren har i haust vore i svært god form, og for ein månad sidan vann han US Open-finalen mot Novak Djokovic.

Russaren fekk onsdag eit forsprang med siger 6-4 i første sett mot bulgarske Dimitrov, men rauk 4-6 og 3-6 i dei to neste. Dermed var det over og ut for den nest beste tennisspelaren i verda som kom til Masters-turneringa i sørlege California som førsteseeda.

26 plassar skil Medvedev og Dimitrov på ATP-rankinga.

Neste oppgåve for Dimitrov blir kvartfinalen mot Hubert Hurkacz frå Polen. Den blir spelt torsdag kveld.

Casper Ruud var ein annan høgt seeda spelar som rauk ut onsdag. Nordmannen måtte gi tapt for argentinske Diego Schwartzman.

