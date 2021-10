Den første sigeren til Kraken i NHL

sport

Seattle Kraken vart i 2018 NHLs 32. klubb. Laget venta nesten i tre år før dei kunne debutere heime, men NHL-sesongen vart innleidd tysdag med 3-4-tap.

Brandon Tanev skåra sitt andre mål for kvelden i ope bur med 1.21 igjen av kampen og laget gjekk opp til 4-2-leiing. Heimelaget klarte berre å redusere til 3–4 med 40 sekund igjen ved Mikael Granlund.

– Det er heilt utruleg. Eg snakkar ikkje berre for spelarane, men for heile organisasjonen som har stått på dei siste to åra, sa målvakta Philipp Grubauer.

Alex Wennberg og Jared McCann hadde kvar eitt mål og ein målgivande pasning i den første bortekampen til laget.

Trenaren Dave Hakstol sa at det var godt å få ein siger allereie no.

– Eg synest ein kunne sjå litt stress hos spelarane i tredje periode, sa Hakstol.

– Gutane var rolege og ganske så fokuserte innleiingsvis. Eg veit at spelarane er oppmuntra etter å ta den første sigeren. Det er stort for alle å ta sin første NHL-siger.

Først neste helg skal laget spele den første heimekampen. Før det er det tre møter borte mot Columbus Blue Jackets, Philadelphia Flyers og New Jersey Devils.

Fredag skal Mats Zuccarello i aksjon for Minnesota Wild når laga møter Anaheim Ducks på bortebane.

