God nyheit for Solskjær: United-back får redusert suspensjon

sport

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) opplyste fredag at United har fått medhald i anken mot avgjerda om forlengd karantenetid. Wan-Bissaka vart i slutten av september gitt ein ekstra kamp for utvisinga han fekk mot Young Boys i meisterligaopninga.

Bakgrunnen var at Uefa definerte taklinga til høgrebacken som «røft spel» og dobla utestenginga. Ole Gunnar Solskjær reagerte på avgjerda, men to veker etter kunne United-manageren gle seg over å ha vunne fram i ankeprosessen.

Wan-Bissaka har allereie sona éin kamps suspensjon. Det gjorde han i Uniteds dramatiske siger mot Villarreal. Dermed blir han likevel ein del av Solskjær planar i møtet med italienske Atalanta på onsdag.

Nyheita er kjærkommen for Manchester United. Klubben slit for tida med skadetrøbbel i forsvar, der begge dei føretrekte midtstopparane Harry Maguire og Raphaël Varane er sett ut av spel.

(©NPK)