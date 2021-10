Klæbo jaktar ekstra høgdedøgn

sport

Torsdag reiste han på årets andre høgdesamling saman med sprintlandslaget. Kvinnelandslaget skal òg til høgda snart.

Turen gjekk til Livigno. Der planlegg Klæbo å vere i tre veker. Det er fleire dagar enn dei andre gutane på sprintlandslaget.

For 24-åringen frå Trondheim blir desse høgdedagane viktige inn mot OL i Beijing. I tillegg planlegg han å vere mykje i høgda i Europa etter verdscupen i Davos i midten av desember.

– Vi sit ikkje på fasitsvaret når det gjeld høgdetrening, men vi prøver oss litt fram. Førebels ser det greitt ut. Det endelege svaret på kor vellykka høgdesatsinga er, får vi ikkje før OL i vinter er i gang, seier Klæbo til NTB.

Tilvenning

Det tok tid før Klæbo starta med høgdetrening. Han var på sitt aller første høgdeopphald i franske Font Romeu for to år sidan.

Denne sesongen blir OL ein høgdemeisterskap.

– Høgdetrening er veldig individuelt. Det som passar for meg er nødvendigvis ikkje noko perfekt opplegg for konkurrentane mine. Vi jobbar for å finne den perfekte løysinga for meg, så får vi sjå kvar det ber, seier Klæbo.

Dei norske allroundløparane på herresida vel til dømes ikkje å dra til høgda før sesongstarten på Beitostølen. Dei skal trene heime i Noreg.

– Det er for tidleg å konkludere på det vi har gjort i høgda hittil. Vi reiser no på høgdesamlinga nummer to for sesongen, forhåpentleg noko klokare på dette med høgdetrening. Det er mykje nytt, og det er ein balansegang. Ikkje for lenge i høgda, men heller ikkje for kort. Ikkje for høgt og ikkje for lågt. Ikkje for hard trening, men heller ikkje for roleg trening. Vi har ingen fasit på kva som er rett. Den som lever får sjå korleis det går, høgttenkjer eitt av Noregs største vinnarhåp i Beijing.

Læring

Klæbo gjer som Petter Northug i si tid gjorde. Også han svor til høgdetrening, og han tok gjerne med seg nokre ekstra døgn i den tynne lufta samanlikna med dei norske konkurrentane sine.

Klæbos morfar og trenar Kåre Høsflot seier at dei lærer medan dei går.

– Vi har ingen svar med to strekar under. Svaret er òg veldig individuelt, og vi jaktar på det rette svaret for nettopp Johannes. Vi trur i alle fall at vi er på rett veg, og den vegen ligg godt oppe i høgda. Det som er sikkert er at dette blir spennande, seier Kåre Høsflot til NTB.

Johannes Høsflot Klæbo kan fort komme til å gå alle seks distansane for Noreg under OL i Beijing.

