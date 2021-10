sport

Norges Fotballforbund melder på Twitter at ny spelar i troppen er Linköpings Heidi Ellingsen.

Haavi pådrog seg ein hamstringstrekk i toppseriekampen mot Stabæk laurdag. Ho skåra det første målet i 3-1-sigeren, men måtte gi seg fem minutt før pause.

Til Romerikes Blad sa Haavi at ho fryktar at sesongen er over for hennar del. Det tek normalt mellom tre og seks veker å komme seg frå ein skade av typen ho har fått.

Noreg speler borte mot Polen torsdag og heime mot Belgia neste veke.

(©NPK)