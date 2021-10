Fifa presenterer VM-planar i desember

sport

Det vart klart onsdag. Mange landslagstrenarar, blant dei Ståle Solbakken, har denne veka møttest digitalt for å diskutere fotballframtida. Der har òg forslaget om verdsmeisterskap annakvart år vore på dagsordenen.

Fifa-president Gianni Infantino seier ifølgje det tyske nyheitsbyrået DPA at møtet blir halde 20. desember, og at det der skal presenterast planar for den internasjonale fotballen i åra framover.

Der er det venta at dei vil presentere detaljerte planar for VM annakvart år. Forslaget, som har opphav hos den tidlegare stjernetrenaren Arsène Wenger, har møtt stor motstand ute i fotballhjørna i verda.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og Det søramerikanske fotballforbundet (Conmebol) er blant dei skarpaste motstandarane. Det er òg Den internasjonale olympiske komiteen (IOC).

Verdsmeisterskap annakvart år skal ifølgje Fifa starte frå 2026 om det blir vedteke.

