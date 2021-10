Hoppkonflikten: Bråthens drøftingsmøte avblåse

sport

Det opplyser Bråthens advokat Marit Håvemoen til NTB. Etter drøftingsmøtet sist veke var partane samde om eit nytt møte torsdag for at Bråthen skulle få gi kommentarar til diverse dokument som vart sende over frå Skiforbundets (NSF) advokatar etter møtet.

– Det er meldt tilbake til NSFs advokatar at det ikkje er nødvendig med eit slikt møte, men at Bråthen vil gje skriftlege kommentarar denne veka, skriv Håvemoen i ein SMS til NTB.

Håvemoen opplyser òg at det er gitt beskjed at «Bråthen gjerne stiller i eit møte seinare dersom NSF ønsker det, etter å ha gjennomgått den skriftlege tilbakemeldinga».

(©NPK)