Mot handball-EM i Noreg i 2026 og 2028

sport

Dermed kan Noregs største handballstjerner på høvesvis herre- og damesida sjå fram til meisterskap på heimebane om høvesvis fem og sju år.

Onsdag opplyste Det europeiske handballforbundet at dei skandinaviske landa er einaste søkjar til dei to meisterskapane. Det skjer etter at Spania, Portugal og Sveits har gått saman om å vilje arrangere EM-sluttspelet for menn i 2028.

Spania og Portugal hadde opphavleg søkt om å få tildelt den sistnemnde meisterskapen, medan Sveits ønskte seg arrangøransvaret både for EM-sluttspelet i 2028 og to år tidlegare.

Som følgje av at Sveits no er innlemma i den spansk-portugisiske søknaden for 2028, har sveitsarane trekt 2026-søknaden sin. Dermed står Noreg, Sverige og Danmark åleine tilbake.

I kampen om EM-sluttspelet for kvinner i 2028 har heller ikkje dei skandinaviske landa konkurranse.

(©NPK)